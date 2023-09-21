В Тюменской облдуме предложили проанализировать взаимосвязь между гаффской болезнью и неиспользованием водоемов

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Заседание рабочей группы по вопросам рыбохозяйственной деятельности в Тюменской области состоялось в здании облдумы под руководством заместителя председателя регионального парламента Натальи Шевчик. По словам руководителя Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ивана Матаева, в регионе каждый год выдают около 300 разрешений на ведение промышленного рыболовства.

По ним добывают около 4 тысяч тонн рыбы – это почти половина от установленного объема, исходя из научно обоснованной квоты. В Тюменской области сформирован 201 рыболовный участок, из них в пользование предоставлено 179 участков.

По мнению Ивана Матаева, главная проблема последнего времени – обмеление водоемов. В УрФО многие из них можно перейти пешком, что сказывается на рыбохозяйственной деятельности. Как отметила Наталья Шевчик, сегодня работа по разъяснению населению правовых норм ведения рыбохозяйственной деятельности ведется недостаточно активно. У жителей почти нет информации, которая позволяла бы вести ловлю рыбы без нарушения законных правил.

– В связи с этим необходимо Совету муниципальных образований Тюменской области поручить провести разъяснительную работу с людьми по вопросам использования водоемов и добычи водных биоресурсов, – отметила Наталья Шевчик.

Чтобы расширить круг пользователей водоемов, депутат предложила выйти с законодательной инициативой – включить в этот перечень самозанятых. Для людей это проще, чем зарегистрировать юрлицо или стать ипээшником.

Другой важный момент – ведение рыбохозяйственной деятельности в районах, где водоемы – основное средство существования (как пример – Заболотье). По мнению Натальи Шевчик, необходимо проанализировать влияние использования водоемов на социальные аспекты жизни людей.

Кроме того, участники рабочей группы затронули тему влияния гаффской болезни на водоемы Заболотья. Специалисты считают, что рыба в водоемах заболевает в том числе из-за слабой эксплуатации водоемов. Поэтому необходимо сравнить водоемы, где выявлена гаффская болезнь, с интенсивностью их эксплуатации, объемами выловленных в них биоресурсов, что позволяет озеру оставаться живым.

Одним из ярких примеров является озеро Андреевское. Один из предпринимателей раньше вылавливал 60 тонн рыбы. Как только вылов прекратился, в водоеме появилась гаффская болезнь.