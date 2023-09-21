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Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Utair» запустил рейсы из Тюмени в Дубай, а с октября авиакомпания увеличит частоту полетов по данному маршруту до двух раз в неделю – по понедельника и пятницам», – говорится в сообщении.

Время в пути составит 5 часов 30 минут.

Кстати, стоимость билетов на ближайшие рейс, 22 сентября, начинается от 24 733 рублей, а на 6 октября приобрести билет можно чуть дешевле – за 24 523 рубля. При этом багаж оплачивается дополнительно – 3 090 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что авиакомпания увеличила количество рейсов из областной столицы в Ереван.