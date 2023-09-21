Как купить новый автомобиль и не прогадать с ценой

Фото: ООО «Восток Моторс Тюмень»
На автомобильном рынке, как и в другой сфере торговли, есть особенное время, когда делать покупки наиболее выгодно.
Благоприятный период – с октября по декабрь. Традиционно в эти месяцы спрос на автомобили падает, что стимулирует продавцов снижать цену, плюс они знают, что с января машина станет на год старше, а значит, менее привлекательной для покупателя, следовательно, стремятся распродать все до конца декабря.
Два месяца назад на улице Алебашевской, 11 открылся автосалон «Чери» «Восток Моторс» с огромным складом автомобилей. Сотни клиентов уже выбрали из большого наличия и стали обладателями популярной китайской марки.
Автомобили Chery – это:
- красивый и презентабельный вид;
- абсолютный комфорт;
- богатый набор функций и опций;
- технологии и инновации.
Особенно тюменцам полюбились модели: TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 4 PRO и ARRIZO 8.
Фото: ООО «Восток Моторс Тюмень»
TIGGO 7 PRO MAX – это стильные и технологичные кроссоверы, оснащенные всеми необходимыми для комфортного вождения функциями.
TIGGO 4 PRO – модный городской кроссовер с узнаваемым индивидуальным стилем и характером, яркий и молодежный.
Фото: ООО «Восток Моторс Тюмень»
ARRIZO 8 – элегантный седан D-класса для городского пижона, яркое выражение динамики и стремительности. Эффектный силуэт кузова и мускулистые линии создают ощущение энергии и неудержимой жизненной силы, максимально комфортное пространство для водителя и пассажира погрузит вас в атмосферу премиальности и сделает поездку еще уютнее.
Купите сейчас свой Chery у официального дилера «Восток Моторс» и сэкономьте до 880 тыс. руб., а также воспользуйтесь другими предложениями дилера:
- первый взнос 0%;
- программа рассрочки под 0%;
- программа автокредитования от 4.9%;
- гарантия и поддержка до 7 лет.
В дилерском центре «Чери» «Восток Моторс» имеется сертифицированное оборудование для осуществления диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары.
Фото: ООО «Восток Моторс Тюмень»
Подходящий момент для осуществления мечты уже настал! Купите автомобиль Chery у официального дистрибьютора «Восток Моторс» и наслаждайтесь дорогой!
«Восток Моторс» приглашает вас в дилерский центр Chery по адресу: ул. Алебашевская, 11.
Подробности можно уточнить по телефону: +7 (3452) 52-10-30.
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ООО «Восток Моторс Тюмень»
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