Педагог тюменской школы № 25 Наталья Прокопенко поборется за победу в финале конкурса «Учитель года России»

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Преподающая русский язык и литературу педагог тюменской школы № 25 Наталья Прокопенко представит регион в финале конкурса «Учитель года России – 2023». Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Наталья Михайловна окончила Ишимский государственный педагогический институт имени П. П. Ершова, является кандидатом филологических наук, а ее трудовой стаж составляет 15 лет. В свободное время она занимается спортом, играет на гитаре и пишет рассказы.

– Я чувствую, что мой труд позволяет формировать мировоззрение молодого поколения. Благодаря работе с художественным словом, на уроках литературы мы с ребятами примеряем случаи, истории, жизни и судьбы героев на себя, тем самым обогащая свой внутренний мир бесценным культурным, духовно-нравственным опытом наших предшественников, становимся мудрее, – говорит Наталья Прокопенко.

Напоминаем, что торжественное открытие конкурса состоится 22 сентября в Доме правительства Московской области. Финалистам предстоит выполнить шесть конкурсных заданий в двух турах.

А спустя неделю, 30 сентября, объявят имена 15 лауреатов. Церемония награждения пройдет 5 октября в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце.