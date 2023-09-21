Многодетная семья из Тюменской области лишилась дома и животных после пожара

Фото: Елена Беседина

В Тюменской области семья с тремя детьми лишилась дома после пожара. За считанные минуты они потеряли всё нажитое имущество и животных.

Трагедия произошла в селе Новая Заимка. Когда вспыхнуло пламя, мать семейства Елена Беседина была на работе, а ее муж копал картошку в огороде. Первой запах дыма почувствовала их младшая дочь и сразу же позвонила родителям.

Когда Елена прибежала домой, то увидела, как из окон валит едкий дым. Не теряя времени, женщина раскрыла двери и окликнула мужа. Тот уже вытаскивал девочек из огня, а завидев супругу, начал по одной передавать ей дочерей.

Фото: Елена Беседина

Дело в том, что огонь охватил прихожую, поэтому дети, которым 12 и 14 лет, не могли выбраться самостоятельно. В итоге у мужчины сильно обгорели руки, но он смог спасти девочек. Старшей, 17-летней дочери, на момент пожара дома не было.

Девочки тяжело перенесли случившееся. Пока отец спасал их, огонь забрал жизни животных: погибли кошка с котятами, щенок немецкой овчарки, шиншилла и аквариумные рыбки.

Как сообщили в региональном МЧС, очагом возгорания стал теплый переход между домом и баней. Спасатели установили, что причиной пожара явилась аварийная работа оборудования, вызванная коротким замыканием, сообщает «Мегатюмень».