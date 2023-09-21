В Тюменской области осветили трассу на подъезде к селу Абалак

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Дорога к одному из известных туристических объектов Тюменской области – селу Абалак – стала еще безопаснее. На днях там закончили обустраивать новую линию освещения, сообщили в Главном управлении строительства региона.

Подрядная организация установила в границах населенного пункта 51 опору. В итоге общая протяженность линии составила почти 1,85 километра.

– При обустройстве линии освещения были применены современные энергосберегающие технологии. Специалисты смонтировали светодиодные светильники, работу которых контролирует автоматическая система управления наружным освещением, – рассказал главный энергетик ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Илья Ходарев.

Сейчас вдоль дороги строится новый тротуар, уже готово около 1,3 километра пешеходной дорожки, предстоит построить еще 300 метров. Таким образом, пешеходный маршрут появится вдоль всей региональной дороги.