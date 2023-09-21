Уроженец Тюмени и отец четверых детей погиб в ходе СВО

Фото: администрация Жигалевского района

В Иркутской области прошел траурный митинг, посвященный уроженцу Тюмени Виктору Черезову. Как сообщили в администрации Жигалевского района, мужчина героически погиб 8 сентября в селе Новомайорское, выполняя задачи в ходе специальной военной операции.

Виктор Владимирович родился в Тюмени 9 октября 1979 года. С самого детства он много путешествовал, вел активный образ жизни, интересовался историей русской культуры, мастерски собирал технику и любил животных. Кроме того, ему очень нравилось играть на гитаре, и он везде брал ее с собой, в том числе и в армию, куда бы призван летом 1998 года.

Отдав долг Родине, Виктор вернулся домой и вскоре познакомился со своей будущей женой. Вместе они создали крепкую семью, родили четверых детей, а четыре года назад все они переехали в поселок Жигалово Иркутской области.

Затем, 27 сентября 2022 года, Виктор был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, но получил отсрочку, так как является отцом четверех детей.

Но в апреле 2023 года мужчина, не желая оставаться в стороне, принял решение заключить контракт и отправился в зону СВО.

За боевые заслуги Виктор Черезов посмертно награжден орденом Мужества.