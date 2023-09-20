Власти рассказали, когда в домах тюменцев появится тепло

Уже на этой неделе в домах тюменцев появится тепло

В областной столице начинается отопительный сезон. Глава города Руслан Кухарук в своих соцсетях сообщил, что все службы готовы к подаче тепла. Управляющие организации направили в городскую комиссию документы о готовности к зимнему периоду 3 728 многоквартирных домов.

Градоначальник сказал, что системы теплоснабжения города будут регулироваться еще неделю. Но все вопросы касательно отопления должны быть решены к моменту, когда температура воздуха опустится до минусовых отметок.

Метеорологи уже на следующей неделе обещают в Тюмени похолодание.