Тюменцам предлагают на сутки отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт либо велосипеды

Всемирный день без автомобиля пройдет уже в эту пятницу

Ежегодно 22 сентября во всем мире проводится Всемирный день без автомобиля. Цель международной акции – привлечь внимание жителей мегаполисов к проблеме слишком большого количества машин и их негативного влияния на экологию. Как провести ближайшую пятницу без личного авто и увлечь этой идеей всю семью – в нашей статье.

Флешмоб международного уровня, посвященный Всемирному дню отказа от автомобиля, пройдет в Тюмени не в первый раз. По традиции в этот день всем владельцам легковых машин и мотоциклов предлагают на сутки отказаться от передвижения по городу привычным способом и рассмотреть альтернативные варианты перемещения по городским маршрутам: пересесть на общественный транспорт или же, что еще лучше, освежить в памяти навыки езды на велосипеде, освоить управление электросамокатом или отдать предпочтение пешим прогулкам.

Город – пространство для людей, а не для автомобилей

Впервые День без автомобиля прошел в 1973 году в Швейцарии. Власти этой страны призвали граждан на четыре дня отказаться от передвижения на машине в связи с крупным топливным кризисом. Отдельные акции отказа от использования личного авто позднее проводились и в соседних странах, но общеевропейским движение стало лишь в 2000 году, когда прошел первый массовый День без автомобиля под лозунгом «В городе без моей машины».

Идея получила дальнейшее развитие в виде Европейской недели мобильности, которая стала проводиться ежегодно. Первыми российскими городами, которые присоединились к международному экологическому движению, стали Москва и Казань. На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, в акции ежегодно участвуют более ста миллионов человек в полутора тысячах городов. В 2022 году акцию «День без автомобиля» поддержали 2 800 городов в 47 странах по всему миру.

– Все понимают, что в современных реалиях, когда так важно быть мобильным и везде успевать, полностью отказаться от автомобиля невозможно. Особенно актуален личный транспорт для многодетных семей, где каждый ребенок ходит в садик, школу, в кружки и на спортивные секции, а родителям иногда за один день приходится пересечь город туда и обратно несколько раз. Тем не менее напомнить себе, своим детям и окружающим людям, что автотранспорт – это не только удобство, но и источник экологических проблем, лишним не будет. Всемирный день без автомобиля – это повод привлечь внимание к таким темам, как выбросы в атмосферу и загрязнение воздуха, избыточное количестве автотранспорта, загруженность дорог, улиц и дворов, многие из которых превращаются в парковки для машин. Провести один день без семейного автомобиля и объяснить своим детям пользу экологически чистых видов транспорта, пеших прогулок, здорового образа жизни и важность личного вклада каждого в сохранение природы – значит сделать еще один шаг в сторону формирования экологической культуры подрастающего поколения, – подчеркивает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Как приобщить детей к флешмобу в рамках кампании «День без автомобиля»

Всемирный день без автомобиля – по сути, масштабный флешмоб: массовая акция, возможность присоединиться к которой есть у каждого, кто разделяет важность заботы об окружающей среде, на состояние которой ощутимо влияет все возрастающее количество автомобильного транспорта.

Главная цель акции – экологическая: сократить использование топлива и таким образом минимизировать выброс выхлопных газов в атмосферу. Именно это и следует объяснить детям простым и доступным для понимания языком.

Что можно сделать вместе с ребенком для снижения уровня загрязнения окружающей среды автомобилями

• В день проведения акции «День без автомобиля» использовать экологические способы передвижения по городу (электрокар, электросамокат, велосипед, пешая ходьба), а автомобиль использовать только для перемещения на дальние расстояния.

• Во время прогулки темой для беседы может стать избыточное количество автотранспорта на улицах города и проблемы, которые возникают в связи с этим.

• Разрушение биосферы планеты, тепловой эффект, углеродный след, загрязнение воздуха, почвы и подземных вод вредными выбросами автомобилей – вот примерный список вопросов, которые будет полезно обсудить с ребенком.

• Экологически чистые виды транспорта: их разновидность и преимущества – еще одна тема для разговора.

• Чаще гулять с детьми по набережной и другим длинным пешеходным маршрутам. Рассказать, что в центрах многих крупных городов мира в выходные перекрывают центральные улицы, чтобы снизить автомобильный трафик и увеличить пешеходный.

• Приобрести велосипеды для всех членов семьи и в теплое время года устраивать семейные велопробеги.

Несколько малоизвестных фактов о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду

Выхлопные газы от двигателей внутреннего сгорания скапливаются в нижних слоях атмосферы и сохраняются там в течение нескольких месяцев. Избыток углекислого газа в воздухе вызывает гипоксию и проблемы с органами дыхания у детей и взрослых.

Ароматические углеводороды, в том числе бензин, провоцируют развитие рака легких. Особенно транспортное топливо опасно для пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

В числе других негативных факторов повсеместного распространения автомобилей – постоянный шум, избыток которого вредит здоровью. Шумовое загрязнение представляет собой серьезную экологическую проблему. От чрезмерного шума страдают не только жители крупных городов, но и популяции животных и птиц.

Асфальтированные автомобильные дороги не дают воде быстро уходить в землю. Из-за этого сильные ливни становятся все более разрушительными, что наносит экономический ущерб, а иногда и уносит человеческие жизни.

Из-за работы автомобилей в городах возникают так называемые острова тепла. Температура воздуха в городской черте в среднем на несколько градусов выше, чем в пригородах, причем круглогодично. Это снижает комфортность условий жизни для населения, повышает температуру летом и влажность зимой, что негативно сказывается на здоровье.

– Наше общее будущее создается уже сегодня. Более того, оно определяется прямо сейчас. И наша задача как родителей – менять мир к лучшему и делать это вместе со своими детьми, которые берут с нас пример и впитывают ценности и модели поведения, принятые в семье. Это в полной мере относится и к использованию личного автомобиля, который, безусловно, удобен, а где-то и незаменим, но при этом является источником большого числа экологических проблем. Поэтому полезно, если ребенок будет иметь представление и об обратной стороне «автомобильного» вопроса и знать, что раз в году следует отдать предпочтение альтернативным видам транспорта, чтобы хотя бы на чуть-чуть снизить негативное влияние на окружающую среду. Чаще ходить пешком, ездить на работу и обратно на электросамокате или велосипеде – такие маленькие осознанные шаги могут стать новой ступенью к более экологичному образу жизни, – отмечает Елена Кашкарова.