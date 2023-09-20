В Тюменской области мошенники собирают личные данные бойцов спецоперации и их семей

Мошенники просят личные данные бойцов сво и их близких. Фото: из личного архива Комсомольской правды

Участникам специальной военной операции и членам их семей поступают звонки от якобы сотрудников военкомата Тюменской области. На том конце провода просят уточнить данные, чтобы получить «морально-финансовую компенсацию от Путина». Но выяснилось, что это мошенники.

В информационном центре областного правительства сказали, что уже известно, что злоумышленники используют фото тюменского областного военкомата и сотрудников полиции Москвы.

Также там предупредили, что если кто-то столкнулся с подобной мошеннической уловкой, необходимо немедленно сбросить телефонный разговор и позвонить в пункт отбора на военную службу по контракту по номеру 8(3452) 79-19-04. Служба работает круглосуточно.

Эксперты отмечают, что отследить бойцов, которые уходят в отпуск, очень просто. Тюменцы сами выкладывают снимки с трогательными подписями о встречах и проводах. Это дает почву для мошенников и подставляет под удар военнослужащих и их близких. Поэтому так делать нельзя.