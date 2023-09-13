Депутаты-единороссы Тюменской облдумы поддержали инициативу о введении новой меры господдержки для участников СВО

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Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержали депутаты Тюменской областной думы на заседании Совета Думы. По словам председателя регионального парламента Фуата Сайфитдинова, законопроект вводит новую меру государственной поддержки участников спецоперации на Украине и ветеранов боевых действий. Таким образом, они будут включены в категорию социально уязвимых категорий граждан и, при принятии их на работу, предприниматель получит статус социального предпринимателя.
Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что у социальных предпринимателей есть преференции в осуществлении своей деятельности.
- Важная инициатива единороссов позволит ребятам, вернувшимся из зоны боевых действий, побыстрее адаптироваться к мирной жизни, трудоустроиться, и в случае необходимости поменять сферу деятельности или специальность. Наша задача сделать сегодня все, чтобы максимально поддержать наших бойцов, - отмети председатель облдумы.
Он подчеркнул, что законопроект предоставляет полный набор инструментов для полноценной профессиональной реализации участников СВО и направлен на решение кадровых вопросов, которые остро стоят перед российскими предприятиями и организациями.
В категорию социальных уязвимых граждан включены:
- инвалиды;
- лица с ограниченными возможностями здоровья;
- одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления права на страховую пенсию по старости);
- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет и другие категории.
Напомним, ранее законопроект внесли в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и сенатор верхней палаты парламента, член президиума Генсовета партии Андрей Кутепов.