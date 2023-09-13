Депутаты-единороссы Тюменской облдумы поддержали инициативу о введении новой меры господдержки для участников СВО

Фото: duma72.ru

Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержали депутаты Тюменской областной думы на заседании Совета Думы. По словам председателя регионального парламента Фуата Сайфитдинова, законопроект вводит новую меру государственной поддержки участников спецоперации на Украине и ветеранов боевых действий. Таким образом, они будут включены в категорию социально уязвимых категорий граждан и, при принятии их на работу, предприниматель получит статус социального предпринимателя.

Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что у социальных предпринимателей есть преференции в осуществлении своей деятельности.

- Важная инициатива единороссов позволит ребятам, вернувшимся из зоны боевых действий, побыстрее адаптироваться к мирной жизни, трудоустроиться, и в случае необходимости поменять сферу деятельности или специальность. Наша задача сделать сегодня все, чтобы максимально поддержать наших бойцов, - отмети председатель облдумы.

Он подчеркнул, что законопроект предоставляет полный набор инструментов для полноценной профессиональной реализации участников СВО и направлен на решение кадровых вопросов, которые остро стоят перед российскими предприятиями и организациями.

В категорию социальных уязвимых граждан включены:

- инвалиды;

- лица с ограниченными возможностями здоровья;

- одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов;

- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления права на страховую пенсию по старости);

- выпускники детских домов в возрасте до 23 лет и другие категории.

Напомним, ранее законопроект внесли в Госдуму первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и сенатор верхней палаты парламента, член президиума Генсовета партии Андрей Кутепов.