В Тюменской области из-за ОРВИ ввели масочный режим для врачей

Теперь врачи будут принимать пациентов в масках. Фото предоставлено Комсомольской правде

В Тюменской области растет количество заболевших ОРВИ и COVID-19. Никаких ограничений для населения пока не вводится, однако врачей это уже коснулось. Теперь они будут принимать пациентов в масках.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 48%, при этом чуть ранее статистика была в разы ниже. Практически то же самое и с ОРВИ.

Ранее мы писали, что региональный Роспотребнадзор сообщил, при каких условиях школьники уйдут на дистанционное обучение. Также специалисты рассказали, что в областной столице все находится под тщательным контролем и обстановка с заболеваемостью тщательно мониторится и контролируется.