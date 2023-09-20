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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:30

Стало известно, когда тюменские школьники могут уйти на дистант

В регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19
Екатерина Коган
В регионе с наступлением осени люди стали чаще болеть. Фото: из личного архива Комсомольской правды

В регионе с наступлением осени люди стали чаще болеть. Фото: из личного архива Комсомольской правды

В Тюменской области с наступлением осени вновь всплеск заболеваемости ОРВИ и ковидом. В региональном Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли из-за этого школьникам ждать перевода на дистанционную форму обучения.

По словам специалистов, оснований для дистанта пока что нет. А удаленка возможна в случае, если в классе болеют 20% детей. Ситуация с ростом заболеваемости находится под постоянным контролем, и повода для паники и радикальных решений нет.