В Тюмени произошло ДТП с пострадавшими

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: ГИБДД региона

Вечер минувшего понедельника вновь не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. На перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись автомобили «Лада» и «Тойота». В областном ГИБДД рассказали, что, по предварительным данным, водитель «Лады» не предоставил преимущество на перекресте второму автомобилю.

Пострадавших четыре человека, в их числе девятилетняя пассажирка «Лады». Она сидела на заднем сиденье и была пристегнула ремнем безопасности. Во время столкновения стукнулась головой и получила травму. Кроме нее в этой машине травмированы 65-летний водитель и 62-летняя пассажирка. В «Тойоте» травмы получил 38-летний водитель. Все обстоятельства ДТП выясняются.