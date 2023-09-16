В Тюмени с 15 сентября 65-й творческий сезон открыла филармония Фото: Татьяна Коркина

Тюменская филармония с 15 сентября открыла свой 65-й сезон. Тюменцы могут посетить выступление оркестра под руководством руководителя и главного дирижера Юрия Медяника, а также Хоровой капеллы Тюменской филармонии – художественный руководитель – заслуженный артист России Альберт Мишин.

Тюменская область сегодня сообщает, что гостей филармонии ждет также выступление приглашенных солистов Молодежной оперной программы Большого театра России – Лады Меркурьевой (сопрано), Станислава Мостового (тенор) и Анджея Белецкого (баритон).

Все мероприятия посвящены юбилею Тюменской филармонии и будут проходить весь год, но официальный праздничный концерт состоится 3 ноября. Пока всю программу формируют, но при этом билеты на концерт все почитатели творчества тюменских музыкантов могут приобрести уже сейчас.