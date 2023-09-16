Из-за утреннего тумана на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошли 2 аварии с пострадавшими Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Из-за утреннего тумана на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск сегодня произошли 2 ДТП с пострадавшими людьми. Об этом сообщили в ГИБДД. Видимость приближалась практически к нулевой, хотя сейчас туман начал рассеиваться.

На месте аварии работает наряд ДПС, инспекторы оказали первую помощь пострадавшим в авариях и регулировали движением вручную. Сейчас обстановка на дорогах стабилизировалась, туман рассеялся и улучшилась видимость.

ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, а в случае плохой видимости предпринимать меры безопасности вплоть до остановки на парковках или обочинах.