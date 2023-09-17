Тюменцы могут поблагодарить педагогов через экраны городских билбордов

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В преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, на электронных билбордах Тюмени появятся изображения со словами благодарности педагогам от студентов и учеников.

С 15 сентября в городе стартовала акция «Благодарю», в которой тюменцам предлагают выразить признательность любимому педагогу. Для того, чтобы текст появился на улицах Тюмени, жителям нужно заполнить Яндекс.Форму, прикрепленную к посту об акции в группе «Медиацентр | Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» до 24 сентября.

А с 4 по 6 октября благодарности появятся на 25 городских билбордах: на центральных улицах города, возле ТЦ «ЦУМ», ТРЦ «Галерея Вояж», ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Премьер», ТЦ «Калинка», ТРЦ «Сити Молл», ТЦ «Магеллан» и ТЦ «Москва».

- Так мы хотим отблагодарить наших педагогов и наставников за их труд, за то, что они вложили в нас знания, которые мы применяем и по сей день. А школьникам и студентам хотим напомнить о том, как важна роль учителя в их жизни, - рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.