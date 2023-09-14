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НовостиПолитика14 сентября 2023 13:30

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о росте цен и инфляции

Он отметил, что его доходы выше среднего заработка
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Моор высказался о росте цен и инфляции в Тюменской области. По мнению губернатора, цены действительно растут и курс доллар на это влияет. Оценку происходящей ситуации глава региона дал на пресс-конференции сегодня, 14 сентября.

– Цены растут. Рост курса доллара на это влияет, это очевидно. Мы смотрим на прогнозы Центробанка и Минэкономразвития. Загадывать вперед не могу, но инфляция должна стабилизироваться. Наша задача – развивать экономику и создавать рабочие места, – заявил губернатор Тюменской области.

Также журналистам он сказал, что его доходы выше среднего заработка, они известны общественности. При этом глава региона чувствует на себе инфляцию, как и все.