Уборка урожая в Тюменской области оказалась затруднена из-за дефицита дизеля

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор отреагировал на дефицит и подорожание дизельного топлива в Тюменской области. Рост цен и нехватка топлива может отразиться на уборочной кампании аграриев. По словам Моора, первыми с проблемой дизельного топлива столкнулись жители Краснодарского края, где уборка урожая начинается раньше. Руководители Тюменской области заметили проблему и готовы быстро на нее реагировать.

– Уборочные работы на полях Тюменской области уже начались. Первые с проблемой дизельного топлива столкнулись аграрии Краснодарского края и Ростова. Мы видели проблему, но она усугубилась тем, что возникла нехватка топлива. Даже по высоким ценам, но купить дизель можно было, дефицит несет в себе серьезные риски для своевременного окончания уборочных работ. Как только наши аграрии послали нам сигнал, я переговорил со всеми первыми лицами и руководителями нефтегазовой отрасли. Нам не хватало около 10 тысяч тонн топлива, это небольшая величина. Мы собрали со всех заявки, и наши партнеры по каждой из них удовлетворят спрос по текущим ценам. С точки зрения обеспечения уборочной кампании в Тюменской области мы постараемся всё выполнить, – подчеркнул Александр Моор на пресс-конференции.

Ранее «КП» писала о том, что автомобильное топливо и дизель в регионе серьезно подорожали за последние несколько лет. Летнее дизельное топливо также обновило ценовой рекорд – цена взлетела на 0,83% от прежней стоимости.

Дизель в регионе на сегодняшний день стоит 57,2 рубля за литр. Часть потребителей также жалуется на отсутствие дизеля в регионах Западной Сибири. Топлива нет в Тюменской области, Омске, Новосибирске и Кемеровской области.