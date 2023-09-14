Российские дни леса: сохранить сегодня, чтобы жить завтра. Фото: Виктория Гаврик

С 15 по 17 сентября в нашей стране проводится масштабное экологическое и природоохранное мероприятие – Российские дни леса, а на третье воскресенье сентября традиционно приходится День работников леса. И это прекрасный повод в ближайший уик-энд выбраться всей семьей на природу и поговорить со своими детьми о пользе и важности сохранения лесов.

Наверное, каждый взрослый помнит еще с тех времен, когда сидел за школьной партой, что леса – это легкие нашей планеты. И это действительно так. От объема лесных массивов и их состояния зависит качество воздуха, которым мы дышим. Однако зеленые богатства нашей страны нужно сохранять и защищать не только по этой причине. Лес – источник многочисленных природных ресурсов, благодаря которым он кормит, одевает, обогревает, лечит. Именно поэтому те, чья профессия охранять, сберегать и приумножать лесные богатства, своим ежедневным трудом приносят пользу всем и каждому.

– «Экология начинается с семьи» – так называется одно их важных направлений нашей работы в рамках семейного проекта «Создавая будущее». Именно в семье ребенок делает свои первые шаги в большую жизнь. И это касается не только приобретения важных навыков и умений, но и ценностей, традиций, взглядов на мир и полезных привычек. Значение детства с точки зрения экологического воспитания и формирования экологической культуры человека сложно переоценить. В этот период родители имеют уникальную возможность личным примером показать своим детям, как беречь природу и заботиться о сохранении окружающей среды. К примеру, можно минимизировать потребление пластика, отказываться от использования одноразовой тары и полиэтиленовых пакетов, сортировать бытовые отходы и сдавать мусор на повторную переработку, участвовать в городских субботниках и так далее. Дни леса, которые проводятся в нашей стране, – это еще одна хорошая возможность привлечь внимание ребенка к вопросам экологии и сохранения лесных ресурсов, а также рассказать о тех, кто трудится в этой сфере, ведь это не только лесничие, но и ботаники, экологи, дендрологи и другие специалисты, – рассказывает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Как приобщить детей к заботе о лесе

В нашей стране дни, посвященные комплексу лесовосстановительных мероприятий с привлечением младшего поколения в воспитательных целях, приходятся на начало осени, когда в большинстве регионов России стоит ясная, по-летнему теплая погода. Это пора долгих семейных прогулок, во время которых можно не только созерцать красоту осеннего леса, собирать листья для школьного гербария, но и вести интересные беседы, в том числе о важности зеленых богатств нашей страны – лесов.

О чем можно поговорить с ребенком?

- Почему леса называют легкими нашей планеты и почему так важно их оберегать?

- Какие бывают леса и какие из них есть в России?

- В какой природной зоне находится Тюмень и Тюменская область? Какие леса располагаются на ее территории? Какие деревья и другие лесные растения можно увидеть в лесах вокруг нашего города?

- Что такое «этажи» леса и кто на них обитает?

- Какую пользу приносит лес человеку?

- Что произойдет, если все леса постепенно вырубят или истребят? Чего лишатся люди и как пострадают связанные с лесом экосистемы?

- Как сохранить леса для будущих поколений и с чего можно начать делать это прямо сегодня?

- Как вести себя на природе? Какие самые главные правила поведения в лесу?

- Почему важен такой праздник, как День работников леса? Чем занимаются представители этой полезной профессии и что делают для нашего общего будущего?

Что можно делать вместе со своим ребенком для защиты и сохранения лесов?

- Уделять внимание экологичному образу жизни и флоре вокруг нас: сортировать и сдавать вторичное сырье на переработку, убирать газоны, парки и лесопарки от мусора, оставленного людьми.

- Внедрять в жизнь семьи принципы осознанного потребления, покупать товары, изготовленные из переработанных бытовых отходов.

- Относиться бережно к бумаге, не расходовать больше, чем требуется и сдавать на повторную переработку.

- Организовывать с единомышленниками субботники по уборке или высаживанию зеленых насаждений, заниматься оформлением газонов и клумб возле дома.

- Мастерить скворечники для зимующих птиц и устанавливать их в лесах, лесопарках, скверах.

- Участвовать в городских акциях по посадке леса.

- Расчищать лесные территории под будущие посадки деревьев.

– В природе всё взаимосвязано, и это важно объяснить своим детям еще в раннем детстве. Делать это желательно не на словах, посредством нравоучительных бесед, а на собственном примере: не бросать мусор на улице, не оставлять в лесу после пикника одноразовую посуду, стеклянную тару, пластик. Даже с маленьким ребенком можно участвовать в экологических акциях, городских субботниках, мероприятиях по высаживанию зеленых насаждений. При этом важно понимать, что деревья мало посадить – за ними необходимо ухаживать, более того, делать это нужно правильно, ведь каждый саженец уникален. Чтобы маленькие деревца превратились в молодую рощицу, нужно приложить немало усилий, – подчеркивает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».