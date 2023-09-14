Заключенный в Тюмени ударил надзирателя УФСИН ножницами в область сердца. Фото: Татьяна Коркина

Пьяный заключенный Иван Шашуков ударил ножницами надзирателя в область сердца. В четверг, 14 сентября, Калининский суд вынес приговор осужденному за применение насилия, совершенное в отношения сотрудника УФСИН. Ранее судимый за пьяную езду, кражу и угон автомобиля молодой парень отбывал наказание в колонии-поселении № 4 на улице Механизаторов в Тюмени.

К началу сентября 2021 года ему оставалось сидеть еще полтора года, но он сам ужесточил себе наказание новым преступлением.

«9 сентября еще 2021 года оперативный сотрудник исправительного учреждения получил информацию о возможной поставке в колонию запрещенного алкоголя. В ходе обхода он не нашел спиртного, но около 21 часа дежурный инспектор надзора отдела безопасности сообщил ему о четверых выявленных осужденных с запахом алкоголя», – указано в материалах уголовного дела.

Из спальни надзиратель услышал громкую пьяную речью. Приехавший оперативник попытался уложить заключенных спать и даже пригрозил им утренней отправкой в штрафной изолятор. Один из осужденных с силой боднул его головой в лицо, а потом вооружился канцелярскими ножницами и несколько раз ударил представителя администрации в область сердца.

В момент инцидента в комнату ворвались сотрудники УФСИН, которые обезвредили бунтовщиков. Шашукову суд продлил срок нахождения в исправительном учреждении. Однако теперь 22-летний парень проведет еще два года своей жизни в колонии строгого режима.