В самолете рейса Сочи — Тюмень мужчине резко стало плохо и потребовалась помощь врачей. Фото: Татьяна Коркина

Очередной авиаинцидент произошел в самолете, следующем из Сочи в Тюмень. ЧП случилось на борту лайнера в полете: мужчине стало плохо, ему потребовалось лекарство. Медицинскую помощь поспешили оказать два тюменских врача. При необходимости летчики хотели совершить посадку на ближайшем аэродроме, но этого не потребовалось.

Когда внезапно во время полета состояние мужчины ухудшилось, пассажиры и стюардессы бросились помогать человеку. В салоне лайнера находились медицинские специалисты. Предположили, что у пассажира случился инфаркт. Врачи сделали ему массаж сердца и привели в чувство. Во время полета мужчина несколько раз терял сознание.

Пилоты проследовали до аэропорта Рощино и благополучно совершили посадку. На земле пациента уже ждала карета скорой медицинской помощи.

– Вызов поступил 13 сентября в 5.43, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 6.03. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу, – прокомментировала «Комсомольской правде» Екатерина Климович, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области

Ранее «КП» писала о том, что жительница Тюменской области рассказала о последних минутах перед экстренной посадкой самолета на поле под Новосибирском. Тюменка Ольга Крутикова рассказала, что происходило в самолете за минуты до касания земли.

Утром12 сентября 2023 года при выполнении рейса Сочи – Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. При посадке никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.