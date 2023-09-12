На российском рынке появилась новая платформа, помогающая тестировать мобильные приложения. Фото: Татьяна Коркина

Как показывает статистика, на отечественном рынке сохраняется потребность в средствах автоматизации. При этом многие компании в условиях санкций стараются перейти на российское ПО, а разработчики, в свою очередь, удовлетворить запросы бизнеса. Так, одним из последних изобретений для нашего бизнеса стала платформа Emcee, которую буквально на днях презентовала команда «Авито Тех».

По словам создателей Emcee, программа создана для тестирования мобильных приложений, рассчитана на высокие нагрузки и масштабируемость системы. Новый инструмент в несколько раз сокращает время и затраты на поиск и устранение багов. Такие преимущества позволяют компаниям уделять больше времени на написание программного кода. Кроме того, Emcee может использоваться как облачный сервис, если перед бизнесом стоит задача снизить капитальные затраты на оборудование или усилить конкурентное преимущество.

Представитель компании-разработчика Алексей Шпирко подчеркнул, что тест-раннер будет полезен не только организациям, специализирующимся на заказной разработке, но и тем, кто занимается развитием собственного приложения силами внутренней команды