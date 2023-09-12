Тюменцам расскажут о современных реалиях журналиста и консьерж-службе

Фото: предоставлено КП.

17 сентября пройдет третий эфир бесплатного онлайн-курса мастер-классов «Твоё будущее». Организаторы приглашают подключиться к трансляции всех, кому интересна журналистика и кто хочет научиться решать сложные жизненные задачи.

Прямая трансляция стартует в 11:00, на youtube-канале detkityumen72.

В первой части эфира Алексей Косенчук, главный редактор «Комсомольской правды – Тюмень», руководитель объединенной редакции ООО «Мегаполис» расскажет с чего начинается журналистика, с какими новыми вызовами приходится сталкиваться классическим журналистам. В ходе мастер-класса спикер поднимет важные вопросы - мешают или помогают блогеры в современной журналистике, какие есть новые каналы донесения информации и нужно ли сегодня получать классическое образование журналиста.

- В будущее возьмут не всех, - заявляет второй гость эфира - Михаил Чуев, основатель консьерж-службы Equilibrium.

Фото: предоставлено КП.

Задачи, которые решаются консьерж-службой, в большинстве своем нельзя назвать простыми. Поэтому Михаил считает, что не существует неразрешимых задач.

«Невозможное возможно» и «нет» всего лишь слово. О том, как найти себя и стать лучшим в деле он расскажет в эфире с 12:00.

- Нам важно, чтобы зрители онлайн-трансляции не только услышали лекции от наших спикеров, но и получили рабочие инструменты, которые помогут им приблизиться к своей цели или для начала хотя бы понять – в какую сторону им интересно двигаться. Поэтому треть каждого эфира мы отводим для ответов на вопросы, которые любой зритель может задать прямо во время трансляции, - отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Участие бесплатное. Подробная информация о трансляциях - на странице цикла мастер-классов «Твоё будущее».