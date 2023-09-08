В Тюменской области заведующая детским садом осуждена за взятки на 450 тысяч рублей

За четыре года руководитель тюменского детсада получила взяток на 450 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области заведующая детским садом Лариса Симайченкова осуждена за взятки. В марте 2018 года сотрудница учреждения вступила в преступный сговор с руководителем компании, после чего регулярно получала денежное вознаграждение за нарушение законодательства в сфере закупок, способствуя тем самым заключению контрактов на поставку товаров, поставщиком по которым выступало данное юрлицо.

За четыре года Лариса Симайченкова получила взяток на 450 тысяч рублей, указано в материалах уголовного дела.

- В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, - сообщили в пресс-службе судов.

Изучив материалы дела, суд назначил ей условное наказание, с испытательным сроком пять лет.