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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 12:11

В Тюменской области заведующая детским садом осуждена за взятки на 450 тысяч рублей

За четыре года руководитель тюменского детсада получила взяток на 450 тысяч рублей
Серафима Краснова
За четыре года руководитель тюменского детсада получила взяток на 450 тысяч рублей.

За четыре года руководитель тюменского детсада получила взяток на 450 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области заведующая детским садом Лариса Симайченкова осуждена за взятки. В марте 2018 года сотрудница учреждения вступила в преступный сговор с руководителем компании, после чего регулярно получала денежное вознаграждение за нарушение законодательства в сфере закупок, способствуя тем самым заключению контрактов на поставку товаров, поставщиком по которым выступало данное юрлицо.

За четыре года Лариса Симайченкова получила взяток на 450 тысяч рублей, указано в материалах уголовного дела.

- В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. При назначении наказания суд учел такие смягчающие наказание обстоятельства, - сообщили в пресс-службе судов.

Изучив материалы дела, суд назначил ей условное наказание, с испытательным сроком пять лет.