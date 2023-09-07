В Тюменской области количество попыток самоубийств среди детей резко выросло на 40%. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области резко выросло число попыток самоубийств среди детей и подростков. Несовершеннолетние в 2022 году на 40% стали чаще совершать попытку суицида. Официальная статистика приводится в докладе регионального уполномоченного по правам ребенка. За прошлый год уйти из жизни попытались 56 детей.

— Количество попыток самоубийства несовершеннолетних в Тюменской области. 2021 год — 40, 2022 — 56, — указано в документации детского омбудсмена Андрея Степанова.

Рост количества суицидов в Тюменской области составил 40%. В документе говорится, что в 2022 году в регионе психологическая помощь понадобилась 6 231 несовершеннолетнему.