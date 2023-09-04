В Тюмени к 13 часам отремонтировали водовод

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени отремонтировали водовод. Специалисты компании «Росводоканал Тюмень» восстановили целостность магистрального водовода в районе улицы Щербакова.

Работы велись всю ночью и даже утром в понедельник, 4 сентября 2023 года. В восстановительных мероприятиях было задействовано шесть бригад и восемь единиц техники.

– На время проведения работ было ограничено водоснабжение более чем в 60 многоквартирных домах. Мы приложили все силы, чтобы выполнить работы качественно и в короткие сроки. Работали без обеда и перерывов. Варили трубу одновременно два сварщика, – рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации водопроводных сетей и насосных станций Алексей Алексеев.

Отметим, что к 13 часам целость трубы в Тюмени была восстановлена, а специалисты приступили к плавному заполнению водовода. Потребителям полностью восстановили водоснабжение.