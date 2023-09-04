Следователи инициировали проверку по факту ДТП на Щербакова в Тюмени, где пострадала маленькая девочка

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Следователи инициировали ходатайство о передаче материала проверки по факту ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По версии следствия, 21 февраля на пешеходном переходе в пределах улиц Щербакова и Чайковского, был совершен наезд автомобиля на малолетнего ребенка, в результате которого он получил тяжкий вред здоровью.

– В целях объективной и всесторонней оценки всех обстоятельств случившегося региональным управлением СК перед прокурором инициирован вопрос о передаче материала проверки для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения, в следственные органы СК, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Напомним, что у пострадавшей в ДТП девочки диагностировали черепно-мозговую травму и переломы костей таза. Три месяца она провела в коме, прогнозы врачей были неутешительными.

Врачи назначили медицинскую экспертизу, которая подтвердила факт нанесения ребенку тяжких повреждений. Было доказано, что девочка шла по переходу. В показаниях водителя, сбившего девочку, указано, что, приближаясь к нерегулируемому переходу, он увидел ребенка. Однако виновник пояснил силовикам, что сначала девочка шла, но позже переключилась на бег. Водитель заявил, что из-за скользкой дороги не успел остановиться.