Оглашен неожиданный прогноз по бабьему лету в Тюменской области. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области ожидается мощное похолодание. Так, согласно прогнозу синоптиков, действующему на момент публикации, в среду, 6 сентября 2023 года, дневная температура в Тюмени составит всего +13 градусов Цельсия, местами по области будет до +12 градусов.

Однако к 8 сентября дневная температура в Тюменской области поднимется до +19 градусов Цельсия.

В соответствии с прогнозом погода, к 10 сентября в Тюменской области потеплеет до +20 градусов Цельсия, а к 11 сентября – до +21 градусов.

По данным прочих сервисов, публикующих долгосрочные прогнозы, теплая погода под +20 градусов Цельсия и выше не задержится в Тюменской области. Уже 12 сентября в регионе похолодает до +12…+13 градусов Цельсия.

Сроки прогнозируемого в области бабьего лета можно назвать неожиданными и быстротечными, так как теплая погода простоит в регионе всего пару дней.