В Тюменской области открыли осенний сезон мероприятий Семейным Чемпионатом по собиранию пазлов

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Проект «Создавая будущее» традиционно открыл осенний сезон мероприятий Семейным Чемпионатом по собиранию пазлов.

2 сентября 2023 года семьи с детьми от 5 до 10 лет отправились в путешествие по Тюменской области с помощью игры - совместного собирания пазла.

По словам организаторов, на тему пазлов этого года их вдохновило множество красивых мест Тюменской области, которыми возникло желание поделиться. Пазлы для каждого чемпионата уникальны - они не только изготавливаются на заказ, но еще и часть фотографий была сделана специально для макетов.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Учитывают организаторы и возраст детей, усложняя пазлы по мере взросления. Так, у дошкольников пазл из 120 деталей и более легкая картинка, а у старших детей 9-10 лет в пазле было уже 160 деталей.

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Категория 5-6 лет: 1 место - семья Ильиных - 10 мин 06 сек. 2 место - семья Лимонниковых - 13 мин 03 сек. 3 место - семья Кретовых - 14 мин 09 сек.

Категория 7-8 лет: 1 место - семья Лобзовых - 12 мин 07 сек. 2 место - семья Кугаевских - 13 мин 14 сек. 3 место - семья Лимонниковых - 15 мин 04 сек.

Категория 9-10 лет: 1 место - семья Кабдуллиных - 16 мин 34 сек. 2 место - семья Гудович - 17 мин 09 сек. 3 место - семья Аржиловских - 17 мин 33 сек.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Помимо соревнования, участники смогли принять участие в мастер-классах от школы английского языка «Еврошкола» и хобби-студии «Васильки», благотворительной экологической акции «Добрая крышечка» и обменять книги на детском книжном обменнике.

- Самое ценное для меня, как организатора мероприятий, это то, что семья как-бы «растет» вместе с нами. Многие детей мы помним еще с «Чемпионата ползунков», где они участвовали еще малышами. Это означает, что в семье все в порядке, родители вкладывают в детей свое время, эмоции, любовь, - рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».