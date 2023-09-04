Главный прокурор Тюменской области организовал проверку коммунальной аварии, после которой жители Зареки остались без воды

Фото: администрация Тюмени.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту коммунальной аварии в областном центре, из-за которой без воды остались несколько жилых домов.

В воскресенье, 3 сентября, в Тюмени произошло повреждение на водоводе на улице Щербакова, в результате которого большое количество домов в городе осталось без водоснабжения.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопрос обеспечения населения питьевой водой находится на контроле прокуратуры.

Ранее «КП» писала о том, что работы на поврежденном трубопроводе в Тюмени продлятся до 16 часов понедельника, 4 сентября 2023 года.