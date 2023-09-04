В Тюмени в 2024 году появится летний открытый бассейн с гидромассажными установками

Первый – круглогодичный, с гидромассажными установками на термальной минеральной воде. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в 2024 году появится открытый летний плавательный бассейн. В сентябре текущего года пройдет реконструкция термального курорта «ЛетоЛето». В обновленном аквапарке появятся два открытых бассейна, пишет «Мегатюмень».

– Первый – круглогодичный, с гидромассажными установками, на термальной минеральной воде. Второй – летний плавательный, его запуск запланирован в 2024 году, – сообщили в пресс-службе департамента потребительского рынка и туризма региона.

Сотрудники ведомства уточняют, что сейчас прорабатываются варианты реализации инвестиционных проектов по строительству новых и расширению действующих термальных комплексов на разных территориях региона, в том числе и в самой областной столице.

Ранее «КП» писала о том, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют на ремонт. С 1 по 21 сентября термальный курорт не будет работать. Аквапарк готовится к открытию новой термальной аквазоны, рассказали в пресс-службе компании.