Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

«Поезд Победы» посетит Тобольск с 5 по 7 сентября 2023 года. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. Жители города смогут посмотреть на выставку и полностью погрузиться в годы Великой Отечественной войны.

Выставка размещена в движущемся поезде. В состав включены десять тематических вагонов с разными локациями: концлагерь, санитарный вагон, блокада Ленинграда и т. д. В 2023 году авторы добавили в проект рассказ о трех военных трибуналах над гитлеровцами. В каждой экспозиции применяются технологии дополненной реальности, объёмный звук и театральное освещение.

Отметим, что выставка «Поезд Победы» будет в Тобольске 5 сентября, на вокзале выставят старые снимки первой столицы Сибири в военные годы, а также портреты солдат, которые защищали Родину от оккупантов. Кроме того, жителям и гостям города представят экспозицию «Надежный тыл» с бойцами, которые сейчас участвуют в спецоперации.