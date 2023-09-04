Работы на поврежденном трубопроводе в Тюмени продлятся до 16 часов понедельника

Фото: администрация Тюмени.

Работы на поврежденном трубопроводе продлятся до 16 часов понедельника, 4 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Все силы тюменского водоканала брошены на скорейшее устранение утечки на магистральном водоводе.

Согласно опубликованной информации мэрии, в Тюмени поврежден один из трубопроводов, транспортирующих ресурс с Велижанского водозабора. Утечка была оперативно локализована. Сейчас ведутся работы по восстановлению целостности трубы. Всю ночь на месте повреждения сети работали три бригады цеха эксплуатации водопроводных сетей.

– Эта очень сложный и трудоемкий процесс. Чтобы добраться до поврежденной трубы, пришлось сделать отсыпку участка. Много времени потребовалось на то, чтобы осушить трубу. Утром к работе приступили самые опытные сварщики, – рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станции компании Владимир Шааб.

До сих пор воды нет в районах Мыс, Тарманы, ЖК «Тура». К домам организован подвоз воды, уточнили в администрации.