В Тюменской области мужчина получил пять лет условно за попытку продать боеприпасы в интернете

В Тюменской области мужчина получил пять лет условно за попытку продать боеприпасы. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области 55-летний Андрей Стародубцев получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете.

По версии следствия, 13 июля прошлого года обвиняемый, не являясь владельцем гражданского оружия, решил продать спортивно-охотничьи патроны с полуоболочечными пулями, предназначенными для стрельбы из нарезного автоматического охотничьего огнестрельного оружия, в количестве 20 штук.

– Он разместил в закрытой группе мобильного приложения объявление о их продаже, опубликовал фото упаковки с изображением патронов. Однако вместо покупателя за ним пришли сотрудники правоохранительных органов, которые и задержали мужчину, – сообщили в пресс-службе судов.

На заседании мужчина вину не признал. Суд признал Андрея Стародубцева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком два года.