В Тюмени до 1 ноября 2023 года еще одна городская парковка станет платной

Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени подготовят к переходу на платный режим работы. Фото: Виктория Гаврик

Еще одна платная парковка появится в Тюмени. Подземный паркинг на площади 400-летия Тюмени подготовят к переходу на платный режим работы в срок до 1 ноября 2023 года. Эта информация указана в документации, опубликованной на сайте администрации города.

Сейчас подрядчик ведет работы по установке необходимого оборудования для платной парковки – касс безналичных платежей, шлагбаумов, въездных стоек, камер распознавания номеров авто и другое. На эти цели затрачено больше 9,5 миллиона рублей.

Отметим, что подземная двухуровневая парковка на 290 машино-мест на площади 400-летия Тюмени появилась еще в 2018 году. Сначала власти хотели запустить ее в бесплатном режиме работы, только в тестовом формате. Он продлился почти пять лет.