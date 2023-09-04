Тюменец пожаловался на стаю агрессивных бродячих собак на детской площадке

Особенно достается владельцам их «одомашненных» собратьев, наряду с самими питомцами. Фото: Татьяна Коркина

В сообществе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 4 сентября 2023 года, был опубликован анонимный «крик души», как обозначил его сам автор.

Жалоба оказалась посвящена «разгулу» неконтролируемых животных на территории детской площадки на улице Цветочной. По наблюдениям тюменца, собаки ведут себя крайне агрессивно. Особенно достается владельцам «одомашненных» животных, наряду с самими питомцами.

– Детская площадка на улице Цветочной. По территории бегают 11 бродячих собак. Они ведут себя очень агрессивно, когда мимо проходят люди с домашними питомцами на поводке. Дети пытаются играть в мяч, но прибегает эта стая и начинает громко лаять. Дети забираются на верх площадки и звонят родителям, чтобы они пришли на помощь, – уточнил пользователь Сети, подтвердив свои слова кадром с места событий.

На опубликованном изображении видно несколько собак, занявших пустырь. Пользователь отметил, что собак привезли в район после стерилизации и чипирования. Происходящее он назвал угрозой, призвав власти обратить внимание на разгул диких собак.

В свою очередь, комментаторы посоветовали жалобщику вызвать специальную службу по отлову. Правда, нашлись и шутники, которые посоветовали ему не отставать от местного населения и также угощать четвероногих агрессоров, чтобы отношения улучшились.

Ранее «КП» писала о том, что жителей поселка Московский больше года терроризируют бродячие собаки. Последней жертвой бездомных животных стала 9-летняя девочка.