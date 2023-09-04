В Тюмени супруги задушили многодетную мать шарфом и выбросили ее тело в мусорный бак

В мусорном контейнере на заводе сотрудник нашел труп тюменки, убитой семейной парой. Фото: Татьяна Коркина

Супруги из Тюмени расправились с многодетной матерью после конфликта на почве ревности. В материалах судебного решения указано, что между погибшей и женатым мужчиной по имени Эльшан Алиев завязался роман. Его супруга Халила сильно страдала от ревности, поэтому в один момент у них созрел план – расправиться с девушкой. На заседании они признались, что таким образом хотели спасти брак.

«Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года в вечернее время мужчина под вымышленным предлогом в виде очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом, после чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», – говорится в материалах уголовного дела, которое есть в распоряжении редакции «КП».

Однако появились некоторые подробности убийства, которые были озвучены в ходе нового слушания. В материалах суда указано, что погибшая девушка Алида пришла на встречу с супружеской парой, на которую ее позвала Халила. Перед убийством между женщинами произошел жуткий конфликт. Ревнивица попыталась решить «проблему» в лице многодетной матери с помощью физической силы.

Халила ударила девушку по лицу, та упала, а после этого мужчина начал избивать любовницу ногами. Пока хозяйка дома душила соперницу шарфом, отец семейства держал ее руки. Как избавились от тела убитой женщины, было сказано выше. Подсудимые выбросили ее труп, как мусорный мешок, а вещи сожгли. О пропаже матери в этот же вечер рассказал старший сын убитой. Парень несколько раз звонил маме и пытался самостоятельно найти ее. Также поисками Алиды занимался ее супруг. Тело женщины нашли на следующий день у сортировочного завода.

В полицию о находке сообщил сотрудник предприятия. Перед этим он убедился, что в мешке действительно лежит человек. Через некоторое время Алиевых задержали силовики. Мужчина вину на допросе не признал. Он утверждал, что любовница сильно напилась. Но проверка показала обратное. Всю вину Эльшан спихнул на супругу, пояснив, что ушел из дома после того, как попытался привести любовницу в чувство. Когда он вернулся, убитой уже не было.

Халила же признала вину частично, она выдумала историю, что познакомилась с погибшей в парке. Женщина действительно пригласила любовницу мужа, когда узнала, что они ведут переписку. Халила планировала разобраться с девушкой. Якобы соперница заявилась к ним домой в хлам пьяная, а также начала ругаться с ее мужем. Тот ударил погибшую по щеке, но потом ушел. Женщина задушила соперницу, а потом избавилась от ее тела. Одежду и вещи сожгла в печи.

Однако во время судебного процесса подсудимые несколько раз меняли показания. Суд всё же, рассмотрев все доказательства по делу, признал супругов виновными. Кроме того, было доказано, что убийство пара совершила вместе.

«Тюменский областной суд вынес приговор в отношении супружеской пары Эльшана и Хилалы Алиевых. Они признаны виновными в убийстве (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Хилале Алиевой – 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в материалах уголовного дела.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с подсудимых в пользу родственника потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Следователями проведен большой объем следственной работы и процессуальных действий, в том числе допрошено более 30 человек, установлен мотив, а также лица, причастные к совершению преступления.