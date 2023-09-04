Маленький мальчик попал в реанимацию после жесткой аварии под Тюменью

Фото: паблик «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте».

Из-за страшного ДТП маленький мальчик попал в реанимацию. Авария произошла у поселка Богандинский в субботу, 2 сентября 2023 года. На магистрали столкнулись автомобили «Мерседес» и «Форд». Вторую машину выбросило в кювет, передняя часть автомобиля сильно помята.

Пострадали два пассажира автомобиля «Форд». Это мальчики 2016 и 2018 годов рождения, рассказали в ГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства произошедшего выясняются. Сильнее всего пострадал один из малышей. Маленького пациента госпитализировали в отделение больницы, где перевели в реанимацию.

– После осмотра и оказания помощи двоих детей доставили в ОКБ № 2. Один пациент госпитализирован в профильное отделение. Состояние средней степени тяжести. Другой пациент госпитализирован в отделение реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние средней степени тяжести, – сообщили редакции «Комсомольской правды» в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее «КП» писала о том, что страшная авария произошла в воскресенье ночью, 3 сентября, в Тюмени в районе пересечения с ул. Авторемонтной. Пострадавших сразу 12, включая шестерых детей. На месте ДТП столкнулись автомобили «Тойота» и «Опель». По предварительным данным, водитель «Тойоты» не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В момент аварии в легковушке ехала многодетная семья с четырьмя детьми: четырех, двенадцати лет и семилетними двойняшками.