В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды до самого утра. Фото: Виктория Гаврик

Поздним вечером в воскресенье, 3 сентября, в Тюмени произошла серьезная коммунальная авария. Подача воды резко прекратилась в четырех микрорайонах: Мыс, Лесобаза, Заречные и в поселке ММС. Об этом пишут пользователи в социальных сетях. Десятки домов в Тюмени остались без коммунальных услуг, это сильно подпортило жителям вечер выходного дня.

В компании по обеспечению подачи воды отметили, что коммунальной услуги не будет в некоторых домах областного центра до самого утра. Большая часть города осталась без воды. Из крана ничего не бежит у жителей Мыса, ММС, Лесобазы, части КПД, Тарман и Заречного микрорайона. Информация по районам, которые затронуло ЧП, уточняется. Так же, как и количество домов.

В «Росводоканале Тюмень» редакции «Комсомольской правды» сообщили, что в городе произошло повреждение на водопроводе. Устранить последствия должны до восьми утра 4 сентября 2023 года.

– Специалисты тюменского водоканала устраняют повреждения в заречной части города на водопроводе диаметром 1000 мм. К утру все работы должны быть завершены. Все силы и средства предприятия мобилизованы. В настоящий момент утечка устранена. Жителям организован подвоз воды, – сообщила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

Ранее «КП» писала о том, что в районе Гилёвской рощи в Тюмени забил высокий фонтан. Как оказалось, ЧП произошло во время проверки трубы. В пресс-службе городской администрации сообщили, что на территории моторостроительного завода проводилась проверка сети холодной воды: идут опрессовочные работы.