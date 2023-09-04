Рабочая неделя в Тюмени начнется с грустной погоды. Фото: Виктория Гаврик

В понедельник, 4 сентября 2023 года, рабочая неделя начнется в Тюмени с дождей различной интенсивности. Грустная погода продлится до 22 часов, когда осадки должны прекратиться.

Однако, облачность продолжит закрывать город от лучей солнца. Температура воздуха под сопровождение северного ветра будет колебаться в диапазоне от +12 до +18 градусов Цельсия.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ожидается, что вторник, 5 сентября 2023 года, пройдет под диктовку сухой погоды с температурой до +13 градусов. Дожди начнутся в регионе ближе к вечеру. Циклон из осадков продержится над восточной частью Тюменской области.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, в Тюмени и области в понедельник, 4 сентября 2023 года, будет облачно с прояснениями, в юго-восточных районах местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, ветер северный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с, температура ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18.