Тюменцы подали более 1,9 млн заявлений на получение услуг в сфере недвижимости Фото: Татьяна Коркина

Почти 2 млн заявлений о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН поступило в Управление Росреестра по Тюменской области и филиал ППК «Роскадастр» в период с января по июль 2023 года.

Как сообщает «Мегатюмень», от общего числа всех заявлений 1,7 млн приходится на запросы о предоставлении сведений из ЕГРН. По сравнению с тем же периодом 2022 года, значение увеличилось на 27,2%.

215 тысяч заявлений подано на учет и регистрацию недвижимости. Из низ: на кадастровый учет – 27 тысяч, на регистрацию прав – 169,7 тысяч, и 19,2 тысяч – на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации.