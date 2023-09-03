ФК «Тюмень» в сентябре сыграет и с сильными командами, и с аутсайдерами турниров

Фото: https://vk.com/tyumen_fc

Четыре матча в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги проведет ФК «Тюмень» в сентябре 2023. Уже завтра, 4 сентября, пройдет первый поединок на стадионе «Геолог». До зимнего перерыва клуб провел уже 7 из 20 матчей и выбился на третью строчку турнирной таблицы. В копилке у команды четыре победы, одна ничья и два поражения, она заработала 13 очков.

Сначала ФК «Тюмень» сыграет с тульским «Арсеналом», у которого 7 очков. Затем 17 сентября команда встретится с московской «Родиной», которая занимает 11 строку в турнирной таблице.

Что касается выездных игр, то 10 сентября наши встретятся с командой «Алания» из Владикавказа (у нее 16 очков, это лидер таблицы». А вот 23 сентября состоится поединок с командой «Кубань» в Краснодаре, она сейчас в числе аутсайдеров.

Для ФК «Тюмень» это первый сезон после возвращения в Первую футбольную лигу, сообщает «Вслух.у».