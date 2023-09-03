Тюменских родителей «особых» детей учат стоять на гвоздях, чтобы справиться с давлением общества Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Методику стояния на гвоздях обсудили специалисты тюменского областного реабилитационного центра «Родник» на Фестивале методических идей «Дорогой открытий». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, такой подход оценили участники мероприятия – сотрудники загородных лагерей и центров Ассоциации «Мы вместе».

Методика, созданная инструктором по АФК и адаптивному Спорту Николаем Иноземцевым и педагогом-психологом Данилом Варяевым, позволяет родителям поработать с зажимами и обрести ресурсное состояния.

Занятия проходят с 2023 года. Со стороны общества родители «особых» детей часто испытывают давление и внутренние переживания, которыми не всегда могут поделиться. Такие упражнения и практики подбирают с возможностью использовать дома.