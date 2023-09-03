В Голышмановском городском округе готовятся к зиме, заменяя старые котлы и насосы Фото: Татьяна Коркина

На подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета Голышмановскому городскому округу выделили более 20 млн рублей. 35 специалистов местного коммунального предприятия обслуживают 61 котельную, а готовиться к зиме они стали еще в мае.

По словам директора ресурсной организации Ивана Грачева, по муниципальным контрактам заменили 16 котлов и 17 сетевых насосов. Работы провели в 14 котельных, которые расположены в 12-ти населенных пунктах округа. Отремонтировано 8 котельных, где установили новые окна и двери, поменяли кровлю и систему отопления.

- Привели их к нормам промышленной безопасности, выполнили все требования Ростехнадзора, - цитирует Грачева «Мегатюмень».

Кроме того, коммунальщики обновили почти 350 метров ветхих теплосетей. Специалисты говорят, что оставались небольшие участки в старых трубах, а остальные сети теплоснабжения обновили в предыдущие годы. Общая протяженность теплотрассы в Голышмановском округе составляет почти 16 тысяч метров.

В первой декаде сентября тепло планируют запустить во все объекты, которые обслуживают.