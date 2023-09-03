Глава СК России Бастрыкин поручил провести проверку из-за осквернения Вечного огня в Тюмени Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Ранее в нескольких СМИ (в том числе, и у нас) появилась информация о том, что тюменец сел голым задом на Вечный огонь у набережной. Заснять «перфоманс» удалось очевидцам происходящего.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю тюменского Следкома Александру Кублякову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Свою проверку проводит и тюменская полиция.