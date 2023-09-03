Воспитанники тюменской «Ребячки» готовили на летних каникулах белорусские драники

Фото: Союзное Вече

Обитатели тюменского областного детского центра «Ребячья республика» на летних каникулах стали изучать культуру Белоруссии. К примеру, хореограф центра, руководитель творческой группы Сергей Баев, поставил белорусский народный танец «Беларусь маладая», в котором поучаствовали ребята, входящие в состав творческой группы.

Педагог допобразования Ольга Рыбак познакомила ребят с особенностями белорусской кухни и создала с детьми работы для выставки прикладного творчества. Итогом работы стали расписанные вручную стеклянные фонарики, рисованные ковры, тряпичные куклы и ручная вышивка. Что касается кухни, то ребята полакомились картофельными драниками со сметаной собственного «производства».

С традициями и народным искусством Беларуси ребят познакомил фестиваль «Нас объединяет культура». Кроме того, для ребят провели виртуальные экскурсии по памятными местам и детским центрам Белоруссии.