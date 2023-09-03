Опытная тюменская дачница рассказала, чем подкармливать осенью плодовые деревья Фото: Татьяна Коркина

В августе нельзя вносить азотные удобрения под ягоды, плодовые деревья и кустарники. Дело в том, что азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, а к осени они готовятся к зимней «спячки». Об этом «АиФ-Тюмень» заявила опытная дачница Нина Петрова. По ее словам, осенью под деревья нужно вносить калийно-фосфорные удобрения. Ведь фосфор развивает корневую систему, а калий укрепляет иммунитет растений.

Лучше всего для удобрения использовать суперфосфат, сернокислый калий или калиймагнизию. Эти удобрения нужно заделать в землю по периферии кроны, ведь там расположены всасывающие корни дерева.

Нина петрова отмечает, что в середине и по краю приствольного круга нужно очертить окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки, примерно на штык лопаты.

- Затем засыпьте в каждую по столовой ложке суперфосфата. Не забудьте полить, чтобы удобрения начали растворяться и деревья смогли им подпитаться, - советует дачница.

Также можно удобрить растения древесной золой, биогумусом, перегноем, навозом и компостом.