В лагерях Тюменской области летом 2023 года отдохнули более 21 тысячи ребятишек Фото: Татьяна Коркина

Более 21 тысячи мальчишек и девчонок отдохнули в лагерях летом 2023 года. Некоторые развлекались в пришкольных лагерях, а другие предпочли просторы и свежий воздух загородных центров. По информации Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», в 2023 году ребятишек приняли 19 лагерей Тюменской области, в каждом из которых работало от 3 до 6 смен.

По словам президента ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисы Шиловой, в регионе создали единое образовательное пространство для детей. Смены включали в себя дни единых действий, организованные по рекомендациям Минпросвещения.

- На каждой прошли Дни РДДМ «Движения Первых», что позволило нам мотивировать ребят на активное включение в ряды участников данного движения, – цитирует Ларису «Тюменская область сегодня».

В 2023 году путевки в лагеря получили 3 тысячи детей-льготников, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей участников спецоперации на Украине.