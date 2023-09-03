Средняя зарплата в Тюменской области за год увеличилась на 14,3% Фото: Татьяна Коркина

По уровню зарплат среди регионов УрФО Тюменская область занимает третье место. За январь-июнь 2023 года среднемесячная начисленная зарплата составила 67 тысяч 20 рублей, увеличившись на 13,8%. По данным Росстата, в мае зарплата составила 71,5 тысячу рублей, в июне – уже до 73,2 тысяч рублей. То есть за год сумма выросла на 14,3%.

Как сообщает «Вслух.ру», самые высокие зарплаты – у ямальцев (148,3 тысячи рублей), тогда как москвичи в июне получили 138,7 тысяч рублей. В Югре в среднем зарплата составила 119,3 тысячи рублей.

В Свердловской области жители в среднем заработали почти 67 тысяч рублей, в Челябинской – 61,6 тысяч рублей, а в Курганской – 53,1 тысячу рублей. Средняя зарплата по России в июне составила 76,6 тысяч рублей, увеличившись за год на 14,1%.